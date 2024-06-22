فوزان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الحدود على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-1 في انطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الخامسة عصرا.

انتهى الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف واحد دون مقابل جاء عن طريق ابراهيم غازي في الدقيقة 8.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الميناء هدف التعديل عن طريق وليم جيبور في الدقيقة 73، وسجل الحدود هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح ابراهيم غازي في الدقيقة 81.

ورفع الحدود رصيده للنقطة 45 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 37 بالمركز 13.

كما فاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت المباراة على ملعب السليمانية وهو الملعب الافتراضي لفريق كربلاء.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل فريق كربلاء اولا ً في الدقيقة العاشرة عن طريق سجاد رعد، وفي الدقيقة 45+2 سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق جعفر عبيس، وفي الشوط الثاني اضاف كربلاء هدفه الثاني عن طريق حسن طالب في الدقيقة 65.

ورفع كربلاء رصيده للنقطة 36 بالمركز 15، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 32 بالمركز 16.