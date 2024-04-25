فوزان بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت مساء يوم الخميس، مباراتان ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، شهدت فوز نادي القوة الجوية ونادي نوروز.

وفاز فريق القوة الجوية في المباراة الأولى، على ضيفه كربلاء بنتيجة 2-1، انتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل للضيوف، جاء عن طريق أيمن حسين عند الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني، سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 80 عن طريق سعد عبد الأمير، وفي الدقيقة 90 قلص كربلاء النتيجة عن طريق اللاعب حسين طالب.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق نوروز على مضيفه فريق المبناء بنتيجة 4- 1، انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بنتيجة 2-0، سجل هدفي نوروز اللاعب مروان حسين في الدقيقة 28 - 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف نوروز هدفين آخرين عن طريق مروان حسين، في الدقيقة 62 (هاترك) ولاعب نوروز مرتضى هديب في الدقيقة 76، وقلص الميناء النتيجة بتسجيله هدفاً وحيداً في الدقيقة 85 عن طريق سجاد علاء.