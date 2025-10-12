فرصتان أمام العراق.. حظوظ بلوغ أسود الرافدين مونديال العالم

شفق نيوز- بغداد

ضَمَن المنتخب العراقي التاهل الى الملحق الاسيوي والعالمي بعد فوزه على اندونيسيا بهدف دون رد ليمنح نفسه فرصتين لبلوغ كاس العالم المقبلة .

الفرصة الأولى للعراق ستكون بالتأهل المباشر في حال الفوز على المنتخب السعودي، بينما تعني نتيجة التعادل أو الخسارة خوض مباراتي ذهاب وإياب ضد أحد منتخبي قطر أو الإمارات واذا تجاوز العراق هذا الدور سيواجه في مباراة فاصلة احد منتخبات قارة امريكا الجنوبية.

الملحق النهائي سيقام بمشاركة ستة منتخبات هي ممثل اسيا (ثاني المجموعتين) ومنتخبان من أمريكا الشمالية وممثل من افريقيا وآخر من امريكا الجنوبية (بوليفيا) بالاضافة الى منتخب من اوقيانوسيا .

وسيتم توزيع المباريات وفق تصنيف الفيفا ، حيث يواجه ممثل اسيا صاحب التصنيف الاقل من امريكا الشمالية ويتاهل الفائز لمواجهة المتاهل من إفريقيا أو امريكا الجنوبية حسب التصنيف على أن يتاهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم.