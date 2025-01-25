فارس عراقي واعد يحل ثانياً في بطولة أبوظبي الدولية

شفق نيوز/ حقق الفارس العراقي حمزة حارث الدليمي المركز الثاني في فئة الأطفال ضمن بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز ذات الأربع نجوم.

وجرت منافسات البطولة في نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 183 فارسًا وفارسة من 36 دولة، إلى جانب عدد كبير من الخيول المدربة عالميًا.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرسان، حيث كانت هذه البطولة واحدة من أهم البطولات الدولية في رياضة قفز الحواجز التي تحتضنها الإمارات، وتستقطب نخبة من أفضل المواهب الواعدة في مختلف الفئات العمرية.