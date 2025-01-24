غوارديولا عن الوافد الجديد عمر مرموش: لاعب للمستقبل

شفق نيوز/ كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن حماسه بشأن الوافد الجديد عمر مرموش، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة فريقه أمام تشيلسي، يوم غد السبت.

وقال غوارديولا عن مرموش: "أضاف إمكانيات استثنائية للفريق. إنه لاعب للمستقبل بفضل الجودة التي يمتلكها في الثلث الأخير من الملعب. لهذا السبب تعاقدنا معه".

ورغم الغيابات الكبيرة التي تشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أوضح غوارديولا أن مرموش قد يكون له دور في مباراة الغد: "نعم، يمكنه اللعب، لكنه قرار لم أتخذه بعد. الوضع صعب مع نقص الخيارات، لكنه جاهز إذا احتجنا إليه".

مرموش، الذي انضم حديثًا إلى صفوف السيتيزنز، يُنظر إليه كواحد من الأسماء الواعدة بفضل مهاراته الهجومية وإمكانياته المميزة في صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ونشر مانشستر سيتي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو يستعرض مهارات النجم المصري عمر مرموش خلال أول تدريب له مع الفريق، والذي أجراه مساء أمس عقب إتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف النادي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

من جانبه، أكد مرموش، إنه "شرف كبير ورائع" الانضمام إلى مانشستر سيتي، واصفا وصوله إلى الاتحاد بأنه حلم تحقق.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.

ومحتفيا بنجمه المصري، قال مان سيتي في بيان "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

وأضاف "السيتيرن: "خاض 35 مباراة دولية حتى الآن، وقد لعب لأول مرة في مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 2016 مع وادي دجلة (...) بعد أن شارك في 17 مباراة وسجل هدفين مع دجلة، انتقل مرموش لاحقا إلى أوروبا في عام 2017 وانضم إلى نادي فولفسبورغ قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2023.