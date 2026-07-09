غراهام أرنولد: تطوير الكرة العراقية يبدأ من الداخل ويتطلب مشروعاً متكاملاً

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، يوم الخميس، أن تطوير كرة القدم العراقية يتطلب تلبية مجموعة من المتطلبات الأساسية، مشيراً إلى أن أي مشروع للارتقاء بالمنتخب الوطني يجب أن ينطلق من بناء منظومة كروية متكاملة ومستدامة.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز: "أنا حالياً في إجازة، وقد أوكلت مهمة التواصل بشان المفاوضات إلى وكيلي"، مبيناً أن "هناك متطلبات وشروط أساسية يجب الإيفاء بها من أجل تطوير كرة القدم العراقية، فهذا بلد يمتلك شغفاً هائلاً يضم نحو 46 مليون مشجع".

وأوضح أن "للارتقاء بالمنتخب الوطني إلى مستويات أعلى، نحتاج إلى تعزيز الدوري المحلي وبناء أكاديميات قوية تسهم في إعداد مواهب قادرة على الاحتراف وتجاوز مستويات الجيل الحالي الذي شارك في كأس العالم، فالمنظومة بحاجة إلى عمل يبدأ من الداخل".

هذا وكان مصدر في اتحاد الكرة العراقي قد أفاد في 3 تموز/ يوليو الجاري لوكالة شفق نيوز، بأن الأسترالي غراهام أرنولد، سيصل إلى بغداد الأسبوع المقبل، لتوقيع عقد جديد بعد نهاية مشاركة "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026.

وبحسب المصدر، فإن العقد الجديد سيمتد لأربع سنوات، على أن يخضع المدرب لتقييم سنوي يرتبط بالنتائج التي يحققها المنتخب في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتبلغ قيمة العقد مليون دولار سنوياً، مع تضمينه بنداً يمنح الاتحاد العراقي حق فسخه في حال عدم تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين.

وكان أرنولد قد تولى تدريب المنتخب العراقي في أيار/ مايو 2025، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس، في مرحلة حساسة من تصفيات كأس العالم، قبل أن يقود العراق لاحقاً إلى بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1986.

ورغم أن مشاركة المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 انتهت من الدور الأول بثلاث هزائم ومن دون نقاط، قال المصدر إن اتحاد الكرة يتجه إلى تجديد الثقة بالمدرب الأسترالي، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على تجربة التأهل، مع معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال البطولة، ولا سيما على مستوى التنظيم الدفاعي والفوارق البدنية والفنية أمام منتخبات كبرى.

وخسر العراق في مجموعته أمام فرنسا والنرويج والسنغال، واختتم مشواره بخسارة قاسية أمام السنغال بخمسة أهداف دون رد، في نتيجة كشفت حجم التحديات التي تنتظر المنتخب خلال المرحلة المقبلة، رغم رمزية العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام أربعة عقود.