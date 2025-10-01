غداً.. 10 لقاءات مثيرة في انطلاق الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

تنطلق غداً الخميس، مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بإقامة 10 مباريات.

يواجه فريق مصافي الجنوب في المدينة الرياضية 2 في البصرة، فريق غازي الشمال، بينما يلتقي فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء مع فريق الفهد، وفي مدينة الصدر يلتقي فريق نادي الحسين مع فريق الاتصالات على ملعب 5000 متفرج، في حين يستضيف فريق الرمادي على ملعب الصوفية فريق الكاظمية.

أما فريق الجولان فيلعب على ملعبه ضد فريق الحشد الشعبي، بينما يستضيف فريق كربلاء على ملعب كربلاء الدولي فريق الجيش، وفي ملعب أمانة بغداد يستقبل فريق الحدود نظيره فريق نفط الوسط، بينما يلتقي فريق الناصرية على ملعب الناصرية الدولي مع فريق البحري، من جهة أخرى، ويواجه فريق البيشمركة على ملعب السليمانية فريق البحري، وأخيراً يلتقي فريق ميسان مع فريق عفك على ملعب "الشهيد أبو منتظر".