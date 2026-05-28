غداً.. "أسود الرافدين" يدشنون وديات إسبانيا بـ"الأخضر" (صور)

شفق نيوز- مدريد

أعلن المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أن "أسود الرافدين" سيرتدون الأخضر في المباراة الودية الأولى أمام أندورا الذي سيرتدي الأحمر.

ويجري المنتخب العراقي، آخر وحداته التدريبة الخميس، في إسبانيا قبل مواجهة أندورا غداً الجمعة وسط أجواء مغلقة وتكتم إعلامي.

وكان مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد يونس محمود قرر إقامة التدريبات في معسكر جيرونا الإسباني "مغلقة" وسط تعتيم إعلامي بغية تركيز اللاعبين قبل خوض المواجهات الودية ثم الدخول لمنافسات كأس العالم.

وأكد أرنولد، الخميس، أن تجربته مع "أسود الرافدين" فاقت توقعاته، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من التطور الواضح، فيما وصف شغف العراقيين بكرة القدم بـ"الاستثنائي".

ويخوض منتخب العراق لكرة القدم ثلاث مباريات ودية تحضيرية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وستقام مباراتان وديتان في إسبانيا يوم 29 أيار/ مايو الجاري أمام أندورا، ويوم 4 حزيران/ يونيو المقبل أمام منتخب إسبانيا، ويوم 10 حزيران/ يونيو أمام فينزولا في أميركا.

وسيواصل المنتخب العراقي تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا الإسبانية بعد خوض لقائه الودي الأول غداً، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.