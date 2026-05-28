أرنولد: مدافعو العراق قادرون على إيقاف خطورة هالاند

شفق نيوز- مدريد

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، يوم الخميس، أن تجربته مع "أسود الرافدين" فاقت توقعاته، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من التطور الواضح، فيما وصف شغف العراقيين بكرة القدم بـ"الاستثنائي".

وقال أرنولد، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن عائلته كانت قلقة جداً من فكرة قدومه إلى بغداد بسبب الصورة النمطية المتداولة عن العراق، لكنه اكتشف واقعاً مختلفاً تماماً بعد وصوله، مضيفاً أن الشعب العراقي يمتلك عشقاً كبيراً لكرة القدم.

وأوضح المدرب الأسترالي أنه حرص منذ يومه الأول على إلغاء فكرة الفصل بين اللاعبين المحليين والمحترفين داخل المنتخب، مؤكداً أنه جمع الجميع على طاولة واحدة من أجل بناء "عائلة كروية" متماسكة تعمل بروح جماعية لإسعاد الجماهير العراقية وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأشار أرنولد إلى أنه تلقى رسالة إشادة وفخر من مدربه السابق، الهولندي غوس هيدينك، بعد نجاحه في قيادة المنتخب العراقي إلى نهائيات المونديال.

وعن مواجهة المنتخب النرويجي، قال أرنولد إن النجم إيرلينغ هالاند يعد من أخطر المهاجمين في العالم، لكنه أعرب عن ثقته بقدرات مدافعي العراق على الحد من خطورته، لاسيما مع امتلاكهم القامات الطويلة، مبيناً أن الأجواء الحارة قد تمنح المنتخب العراقي أفضلية أمام المنتخبات الاسكندنافية غير المعتادة على هذه الظروف.

وأكد مدرب العراق أن الأسماء الكبيرة مثل النرويج وفرنسا والسنغال لا تضمن الفوز مسبقاً، مشدداً على أن اللعب دون ضغوط يمنح فريقه فرصة لتقديم مستويات مميزة تعتمد على الضغط العالي وتقليل المساحات أمام المنافسين.

وختم أرنولد حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الروح العائلية داخل المنتخب، موضحاً أنه يطلب دائماً من اللاعبين دخول أرض الملعب بهدف أحد، وهو إسعاد عائلاتهم والجماهير العراقية.