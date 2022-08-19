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غداً.. انطلاق بطولة آسيا للناشئين لكرة اليد والعراق في المجموعة الثانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T18:50:44+0000
غداً.. انطلاق بطولة آسيا للناشئين لكرة اليد والعراق في المجموعة الثانية

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت منافسات بطولة آسيا للناشئين التاسعة لكرة اليد والتي ستقام في المملكة البحرينية خلال الفترة من 20- 30 من الشهر الحالي.

وتشارك في البطولة 11 دولة آسيوية تتبارى فيما بينها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين والتي ستقام في دولة كرواتيا 2023.

وتم تقسيم الفرق على مجموعتين وكالاتي؛ الأولى ضمت البحرين وكوريا الجنوبية وإيران واوزبكستان والهند، اما المجموعة الثانية فضمت العراق والكويت واليابان والسعودية وقطر والإمارات.

وتعتبر هذه المشاركة السابعة لليد العراقية من أصل تسع بطولات أقيمت لغاية الآن حيث تراوحت نتائج المشاركات العراقية في البطولات السابقة في منتصف الفرق الآسيوية.

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