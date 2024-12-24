عمان يحقق الفوز على قطر في خليجي26

شفق نيوز/ فاز المنتخب العُماني نظيره القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة و25 دقيقة، على ملعب جابر مبارك الصباح، وانتهت لصالح عُمان بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق قطر أولاً عند الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق المعز علي، وتمكن منتخب عُمان من إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل عُمان هدفه الثاني في الدقيقة 52 عن طريق نفس اللاعب عصام الصبحي الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة ويعتلي قائمة الهدافين لغاية الآن.

وشهدت نهاية المباراة منح حكم اللقاء العراقي مهند قاسم انذار اصفر لحارس مرمى قطر بسبب اعتراض الأخير على إنهاء اللقاء قبل تنفيذ الركلة الحرة ليتوجه الحارس مسرعاً الى الحكم مهند قاسم ويقوم بشده بشكل غير لائق مما دعا منحه بطاقة صفراء رغم نهاية اللقاء .