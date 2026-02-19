على لسان جيسوس.. العراقي حيدر عبد الكريم "مستقبل النصر السعودي"

شفق نيوز- متابعة

أشاد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالمستويات التي يقدمها اللاعب الشاب العراقي حيدر عبد الكريم، مؤكداً رضاه التام عما أظهره مع الفريق خلال المباريات الماضية التي خاضها مع النصر.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز: "أنا راضٍ عما قدمه لاعبنا الشاب الجديد حيدر عبد الكريم مع النصر لحد الآن"، مبيناً أن "حيدر يقوم بعمل جيد للغاية وينفذ ما يريده، وسنعمل على تطويره أكثر وأكثر، فهو مستقبل نادي النصر، ولا شك أنه سيصبح اسماً كبيراً ورائجاً في دوري روشن السعودي".

وأضاف المدرب البرتغالي أن "الجهاز الفني يولي اهتماماً خاصاً بالمواهب الشابة"، مشيراً الى أن "حيدر يمتلك امكانيات مميزة تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم الفريق في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن مدرب النصر البرتغالي جورجي جيسوس، كان قد طلب ضم اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم، وإدارة النصر لبّت الطلب وأنجزت التعاقد.