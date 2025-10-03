إعلان قائمة العراق لمباراتي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، يوم الجمعة، قائمة المنتخب لمباراتي إندونيسيا والسعودية في الملحق الأسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وضمت القائمة التي اعتمدها أرنولد، كلاً من، أحمد باسل وجلال حسن وفهد طالب في حراسة المرمى.

كما ضمت اللاعبين، ريبين سولاقا ،مناف يونس ،زيد تحسين ،اكام هاشم ،أحمد يحيى ،ميرخاس دوسكي ،فرانس بطرس ،مصطفى سعدون، حسين علي، ايمار شير وزيدان إقبال، فضلاً عن كيفن يعقوب وإبراهيم بايش وأسامة رشيد وأمير العماري.

وتضمنت القائمة أيضاً، شيركو كريم وماركو فرج ومنتظر ماجد وبشار رسن وعلي جاسم ويوسف الأمين وحسن عبد الكريم وعمار محسن وأيمن حسين ومهند علي.

وقبل ذلك، اجتمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بمدربي المنتخبات، الوطني غراهام آرنولد، والأولمبي عماد محمد، والشباب أحمد صلاح؛ لبحث الاستحقاقات المقبلة.

وبحث رئيس الاتحاد مع المدربين الاستعدادات المقبلة للمنتخبات، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد، وأبرزها مشاركة منتخبنا الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وتحقيق حلم الملايين في الوصول إلى المونديال للمرة الثانية.

وأكد رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع على ضرورة دعم مسيرة المنتخب الوطني وتسهيل مهمته.

كما تطرق رئيس الاتحاد إلى استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا في مطلع العام المقبل، وكذلك منتخب الشباب الذي تنتظره مشاركة قارية مرتقبة.

يشار إلى أن منتخب العراق تأهل إلى مونديال كأس العالم 1986 في المكسيك، وهو الظهور الأول والوحيد له في تاريخ المونديال حتى الآن، وجاء هذا التأهل في فترة صعبة مرت بها البلاد خلال الحرب العراقية - الإيرانية، ولعب المنتخب وقتها جميع مبارياته في التصفيات خارج ملعبه.