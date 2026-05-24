عقب مغادرته رئاسة الاتحاد.. درجال يوجه رسالة "مؤثرة" للاعبي المنتخب الوطني

بعث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق الكابتن عدنان درجال، رسالةً إلى اللاعبين في المنتخب الوطني حثهم فيها على ضرورة العمل بجد لتحقيق نتائج ايجابية في مونديال 2026.

وجاءت الرسالة بعد خسارة درجال أمس السبت، الانتخابات الدورية التي أقامها الاتحاد العراقي لكرة القدم ليفوز فيها كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود بأغلبية الأصوات.

وخاطب درجال في رسالته اللاعبين قائلا: التزموا بتوجيهات مدربكم وملاككم التدريبي، وواظبوا على المران، ولا تشغلوا أنفسكم بأي أمر سوى تقديم أفضل ما لديكم داخل الميدان لان وطنكم امانة في اعناقكم وشعبكم يستحق ذلك".

وأضاف: ها نحن نعود إلى المونديال بعد أربعين عامًا من المخاض العسير، بحلاوة الانتصار العراقي الكبير، وبعزيمة رجالٍ آمنوا بأن العراق لا يليق به سوى الفوز.

وتابع الرئيس السابق للاتحاد القول: ربما شاءت الظروف أن لا أكون معكم أو قريبًا منكم، لكن يعلم الله أنني، ومعي جميع العراقيين، قلوبنا معكم، واكفنا مرفوعة بالدعاء لكم بالتوفيق ارفعوا اسم العراق عاليًا كما عهدناكم دائمًا.