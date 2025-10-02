عشية المواجهة.. قرار من الطلبة بشأن تذاكر المباراة مع دهوك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي لكرة القدم، يوم الخميس، تخفيض أسعار تذاكر المباراة مع دهوك المقرر إقامتها غداً الجمعة عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، ضمن الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق.

وبحسب بيان النادي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قررت هيئته الإدارية "تخفيض سعر التذكرة إلى ثلاثة آلاف دينار فقط لجميع أرجاء الملعب، وسيكون سعر التذكرة خمسة آلاف دينار لجهة المقصورة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي مراعاة لظروف الجماهير ذات الدخل المحدود التي تقف مع الفريق داعمة ومشجعة".

وكان المدرب المساعد لفريق الطلبة أيفور، أعلن في مؤتمر صحفي عُقد، الخميس، "إننا نبحث عن الفوز في كل مباراة وفي اللقاء السابق قدمنا مستوى جيد وسيطرنا على المباراة طيلة شوطي المواجهة".

وأضاف المدرب بحسب ما نشره النادي على صفحته في فيسبوك "إننا كملاك تدريبي راضون عن اللاعبين وقدموا مستويات جيدة ونأمل تقديم الأفضل في المباريات القادمة"، مؤكداً "إعداد الفريق بشكل جيد والطموح تحقيق الفوز على دهوك".

بدوره، قال لاعب الطلبة ماسيس أرتين: "فريقنا جاهز للمواجهة المرتقبة أمام دهوك، وسنقدم ما سيطلبه الكادر الفني، ونطمح لتحقيق الفوز لإسعاد جماهير الأنيق".