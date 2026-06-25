عراقي يتوج بالمركز الأول في بطولة العالم للمواي تاي

شفق نيوز- كوالالمبور

توج لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي مصطفى التكريتي، يوم الخميس، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم 2026 المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد سلسلة انتصارات مميزة قادته إلى منصة التتويج في منافسات وزن 81 كغم.

واستهل التكريتي مشواره في البطولة بالفوز على منافسه البرازيلي في الدور ربع النهائي، قبل أن يحجز بطاقة العبور إلى النهائي بتغلبه على اللاعب الأوكراني بنتيجة (29-28) في مواجهة نصف النهائي.

وفي المباراة النهائية، واصل البطل العراقي تألقه ونجح في التفوق على منافسه الروسي بنتيجة (30-27)، ليحسم الميدالية الذهبية عن جدارة ويهدي العراق لقباً عالمياً جديداً في رياضة المواي تاي.

ورفع التكريتي العلم العراقي على منصة التتويج، في إنجاز لافت يعكس تطور اللعبة وحضورها المتنامي على الساحة الدولية، ويضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية العراقية.