عدسات المصورين ترصد تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا
شفق نيوز/ رصدت عدسات المصورين، أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.
وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة فرحا بفوز المغرب.
🎥 | أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد بعد نهاية لقاء #المغرب و #بلجيكا متفاعلاً مع انتصار المغرب .. #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/4ygUIZNpaX— أحمد العجلان (@ahmad2man) November 27, 2022
ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.
فيديو ينقل مشاركة سمو أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني وسمو #الأمير_الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة آل ثاني وسمو الشيخة #موزا_بنت_ناصر وسعادة الشيخة #المياسة_بنت_حمد آل ثاني وسعادة الشيخة #هند_بنت_حمد آل ثاني جماهير #المغرب بالفوز 🇲🇦🇶🇦 #كاس_العالم_FIFA #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/vrwyjLyYvW— هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) November 27, 2022
ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد والأمير الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني والشيخة موزا يحيون #المنتخب_المغربي بعد فوزه على #بلجيكا ..فرحة قطرية بفوز الأشقاء بالمغرب ..#المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/PYgljZJzXD— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 27, 2022
وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.