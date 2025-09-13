عداء عراقي يتأهل الى الدور التمهيدي في بطولة العالم باليابان (فيديو)

شفق نيوز - طوكيو

تاهل العداء العراقي سيف رعد عبد الواحد، اليوم السبت، من الدور التمهيدي إلى الدور الأول لبطولة العالم لألعاب القوى للرجال.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد لوكالة شفق نيوز ان العداء سيف رعد حصل على المركز الأول في مجموعته بفعالية رحض 100م في بطولة العالم التي انطلق اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو .

واضاف ان العداء رعد قطع المسافة بزمن قدرة 10،56 ثوانٍ ليجتاز ابطال كبار، موضحاً أن البطولة تشهد مشاركة خيرة أبطال العالم الذين جاءوا من أنحاء العالم كافة، وأن مشاركة عدائي العراق فرصة للتنافس وتحقيق نتائج طيبة.

وقال: اننا ننتظر ان يحقق العداء سيف رعد نتائج متقدمة في المنافسات، والتي ستشهد صعوبة اكبر في المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد تأهل أبطال المجاميع الاخرى.

على صعيد آخر سيقيم الاتحاد اختبارات لفئة الشباب يوم الخميس الموافق 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في ملعب وزارة الشباب والرياضة لترشيح الرياضيين الذين سيشاركون في بطولة غرب آسيا التي ستقام في لبنان.