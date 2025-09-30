عبد الغني شهد: نحترم النصر ونسعى للفوز.. والالتزام أهم من الأسماء

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب نادي الزوراء عبد الغني شهد، يوم الثلاثاء، أن فريقه يتعامل بواقعية مع مواجهة النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشدداً على احترام المنافس القوي، دون التخلي عن الطموح لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال شهد خلال المؤتمر الصحفي الفني الخاص بمباراة يوم غد الأربعاء، إن "النصر من الأندية المتقدمة على مستوى المنطقة ويضم لاعبين مميزين على الصعيدين المحلي والدولي، لكننا في الزوراء نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصنا في التأهل إلى الدور الثاني، وهو هدفنا الرئيسي في هذه البطولة".

وأضاف: "ندرك حجم ضغط المباريات، لكنه أمر واقع يجب التأقلم معه، جهزنا اللاعبين نفسياً وبدنياً لهذه المواجهة المهمة، التي أعتبرها فرصة لكل لاعب لتمثيل الزوراء والعراق بأفضل صورة ممكنة".

وشدد شهد على ثقته بعناصر فريقه، مؤكداً: "طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا بالمباراة دون التفكير بالضغوط، فالجهاز الفني يتحمل مسؤولية النتيجة، ولدي ثقة كبيرة بقدرة الفريق على العبور إلى الدور القادم. أي نتيجة نخرج بها غداً لن تقلل من طموحاتنا ولا من ثقتنا بأنفسنا".

واختتم المدرب حديثه برسالة واضحة للاعبين: "لا يهمني اسم اللاعب أو قيمته السوقية، ما يهمني هو مدى التزامه بتطبيق أفكار الجهاز الفني داخل الملعب، فالأداء الجماعي والانضباط الفني هما أساس النجاح في مثل هذه المباريات".

وتعد مواجهة الزوراء والنصر يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 واحدة من أبرز مواجهات الجولة، وتحظى باهتمام جماهيري كبير في ظل الفارق الفني بين الفريقين والطموحات المتبادلة للتأهل في النسخة الثانية من البطولة.