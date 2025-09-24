طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيمي دولي عراقي لادارة مباراة في دوري ابطال آسيا للنخبة.

وسيكون الطاقم بقيادة الحكم الدولي زيد ثامر، لادارة المباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تجمع بين فريقي السد القطري والشارقة الاماراتي.

وستقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة يوم 30 من شهر أيلول الجاري.

ويتكون الطاقم من زيد ثامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وامير داود مساعد ثان ومهند قاسم حكم رابع.