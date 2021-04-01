ضرغام اسماعيل ينفي مفاوضاته مع الاهلي المصري

شفق نيوز/ نفى لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء ضرغام اسماعيل وجود مفاوضات تجري حاليا بينه وبين النادي الأهلي المصري.

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز، "لم تفاتحني اية جهة بهذا الشأن وقد تفاجأت بالصحافة المصرية والعربية وهي تتناقل خبر تفاوضي مع النادي الاهلي المصري لأكون بديلا عن المحترف التونسي علي معلول".

واكد انه يركز الان مع فريقه الزوراء في الاستعداد لمنافسات دوري أبطال اسيا وكذلك في الدوري العراقي الممتاز .

وذكرت صحف مصرية وعربية مختلفة ان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مدافع أيسر نادي الزوراء ومنتخب العراق ضرغام إسماعيل استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .