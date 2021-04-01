سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضرغام اسماعيل ينفي مفاوضاته مع الاهلي المصري

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-01T06:30:46+0000
ضرغام اسماعيل ينفي مفاوضاته مع الاهلي المصري

شفق نيوز/ نفى لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء ضرغام اسماعيل وجود مفاوضات تجري حاليا بينه وبين النادي الأهلي المصري.

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز، "لم تفاتحني اية جهة بهذا الشأن وقد تفاجأت بالصحافة المصرية والعربية وهي تتناقل خبر تفاوضي مع النادي الاهلي المصري لأكون بديلا عن المحترف التونسي علي معلول".

واكد انه يركز الان مع فريقه الزوراء في الاستعداد لمنافسات دوري أبطال اسيا وكذلك في الدوري العراقي الممتاز . 

وذكرت صحف مصرية وعربية مختلفة ان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مدافع أيسر نادي الزوراء ومنتخب العراق ضرغام إسماعيل  استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

related

محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

Date: 2021-02-22 11:06:42
محترف اجنبي يلتحق بصفوف الزوراء ويشارك في تدريبات اليوم

سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

Date: 2020-11-24 10:16:14
سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

Date: 2020-12-29 15:22:11
زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

Date: 2021-02-22 15:47:08
انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

Date: 2020-11-26 12:09:26
هجوم غير مسبوق من الزوراء على لجنة بالتطبيعية: سنصفق لها بحالة

الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

Date: 2020-12-30 09:39:41
الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان

Date: 2021-01-06 19:41:18
الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان

الزوراء يحسم وصافة الدوري العراقي بفوز قاتل على الشرطة

Date: 2021-02-24 16:07:13
الزوراء يحسم وصافة الدوري العراقي بفوز قاتل على الشرطة