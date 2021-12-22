ضرغام اسماعيل بشأن غيابه عن مباريات المنتخب: بسبب الإصابة وليس الأداء

شفق نيوز/ اكد ضرغام اسماعيل لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، معاودته التدريبات مع فريقه القوة الجوية بعد تماثله للشفاء التام من إصابة بغضروف الركبة.

وقال اسماعيل لوكالة شفق نيوز، "لم أُبعد من المنتخب لكن الابعاد جاء بعد ان لحقت بي الاصابة في الدوري الممتاز".

واوضح بان "مدرب فريق القوة الجوية اشركه في اخر مباراتين في الدوري الممتاز لمدة عشر دقائق بغية تهيئته وتجهيزه تدريجياً".

واكد اسماعيل بانه "يطمح للعودة الى مستواه الحقيقي والرجوع لتشكيلة المنتخب الوطني لخدمته في الاستحقاقات المقبلة".

وبين انه "يواصل تدريبات الاستشفاء بشكل يومي مع فريق ناديه القوة الجوية باشراف طبي وفني".

ولحقت الإصابة باللاعب ضرغام اسماعيل أثناء احدى الوحدات التدريبية التي كان يجريها فريق القوة الجوية، عندما كان الفريق تحت إشراف المدرب أحمد خلف.

ويضيف فريق نادي القوة الجوية فريق نادي نفط البصرة، على ملعب الشعب الدولي اليوم في الساعة 3:45.