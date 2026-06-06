ضربة لـ"أسود الرافدين" قبل المونديال.. استبعاد لاعب واستدعاء بديل عنه

شفق نيوز- بغداد

قرر مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، مساء اليوم السبت، استدعاء اللاعب أحمد مكنزي وتسجيله في القائمة النهائية لـ"أسود الرافدين" لنهائيات كأس العالم 2026 بدلاً من أحمد يحيى.

جاء ذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرض أحمد يحيى لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستدعي خضوعه لفترة راحة وعلاج تمتد لأربعة أسابيع.

وكان أحمد يحيى قد تعرض لإصابة في لقاء العراق وإسبانيا الودية التي جرت في مدينة لاكورونيا الإسبانية بعد نزوله في الشوط الثاني كبديل مما استدعى تغييره بلاعب آخر.

ووصل المنتخب العراقي فجر اليوم إلى شيكاغو الأميركية استعداداً لخوض لقاء ودي أمام فنزويلا نهاية الأسبوع الحالي ومن ثم الدخول في معترك منافسات كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران/ يونيو الحالي.