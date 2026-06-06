ملعب وتوقيت مباراة العراق وفنزويلا الودية

شفق نيوز- بغداد

يستأنف، مساء اليوم السبت، المنتخب العراقي لكرة القدم تدريباته في مدينة شيكاغو الأميركية، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، استعداداً لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب فنزويلا.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران/ يونيو الجاري، عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت بغداد، على ملعب حديقة تويوتا في مدينة شيكاغو.

وتأتي المواجهة ضمن برنامج الإعداد النهائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة غراهام أرنولد، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل انطلاق منافسات المونديال.

وتُعد مباراة فنزويلا المحطة الودية الأخيرة لأسود الرافدين قبل الدخول في غمار نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خاض المنتخب معسكراً تدريبياً في إسبانيا شهد مباراتين وديتين، فاز في الأولى على منتخب أندورا بهدف دون رد، فيما تعادل في الثانية مع منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما.

ويأمل المنتخب العراقي في استثمار المباراة الأخيرة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بدء مشواره في البطولة العالمية، التي تنطلق خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.