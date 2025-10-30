صافرة أسترالية تقود مواجهة العراق والإمارات في تصفيات المونديال

شفق نيوز- أبوظبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الحكم الدولي الأسترالي شون إيفانز لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وستقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات يوم 13 تشرين الثاني المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بغداد، فيما تُقام مباراة الإياب على ملعب البصرة الدولي يوم 18 من الشهر نفسه عند الساعة 7:00 مساءً.

ويواجه المنتخبان بعضهما في الملحق الآسيوي الثاني بعد فشلهما في نيل بطاقات التأهل المباشر عن الدور الرابع من التصفيات، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات أخرى في الملحق العالمي الذي يمنح مقعدين إضافيين في مونديال 2026.