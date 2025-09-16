إصابة الفخذ تهدد مشاركة يامال.. ودي يونغ يقترب من العودة

شفق نيوز/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف ثنائي برشلونة لامين يامال وفرينكي دي يونج، من المشاركة أمام نيوكاسل.

ويستهل برشلونة مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس المقبل، على ملعب سانت جيمس بارك.

ولعب برشلونة أمام فالنسيا، أمس الأول الأحد، على ملعب يوهان كرويف في الليغا، وفاز بسداسية نظيفة، في غياب يامال ودي يونغ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "برشلونة يتابع وضع لامين يامال قبل مباراة نيوكاسل".

وغاب يامال عن مباراة بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده إسبانيا، ويعاني من بعض الانزعاجات ويحتاج إلى مسكنات للألم.

ولم يشارك يامال في تدريبات برشلونة، أمس الإثنين، حيث خضع للعلاج بشكل منفصل عن زملائه.

وأشار التقرير، إلى أن "يامال يحتاج معجزة للمشاركة أمام نيوكاسل".

من جهة أخرى، فإن "دي يونغ قد يكون متاحا لمباراة نيوكاسل، بعد أن شارك في تدريبات اليوم".

وتم استبعاد دي يونغ في وقت سابق من معسكر هولندا خلال توقف شهر أيلول/سبتمبر، بسبب مشاكل بدنية، وعاد مبكرا إلى برشلونة.