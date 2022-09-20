شنيشل عن إبعاد لاعبين بارزين: كنت اتمنى ان يكون المحترفون ضمن المنتخب

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم راضي شنيشل يوم الثلاثاء، سبب إبعاد عدد من اللاعبين من بينهم بارزين واقتصاره على اختياره 23 اسماً للمشاركة ببطولة الاردن الرباعية.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ ان "سبب إبعاد اللاعبين بارزين ليس فنياً بل لعدم جاهزية البعض من الذين تم ابعادهم من القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب العراقي في بطولة الأردن الدولية".

واضاف "انا ابحث عن اللاعب الأكثر جهوزية سيما وان الدوري العراقي متوقف منذ مدة"، لافتاً الى ان "هنالك اسماء جيدة جداً تستحق تمثيل المنتخب وأنا بحاجة لها، لكنها غير جاهزة ومبتعدة عن اللعب في الوقت الحالي".

واشار الى انه يرى من وجهة نظره الفنية أن "اللاعب الجاهز بدنياً وفنياً افضل من لاعب معروف غير جاهز ومبتعد عن اللعب من مدة ليست بالقصيرة مع اني احتاج جدا اللاعب المتمكن والخبرة، بيد ان تفكيري ينصب حالياً في إعداد منتخب جاهز بدنيا وفنياً للبطولة الرباعية المقبلة".

واوضح انه كان يتمنى أن "يكون اللاعب علي فائز ضمن خياراته كونه لاعب مهم ويمتلك امكانيات عالية وقائد داخل الملعب إلا انه غير جاهز في الوقت الحالي كونه مبتعد عن المنافسات وان ابعاده لا يعني عدم قناعتي به، بل لعدم الجاهزية فقط فهو لاعب كبير وأنا بحاجة له إن كان جاهزاً".

وحول اللاعبين المحترفين، قال شنيشل؛ "كنت آمل ان يكون لاعبو المنتخب المحترفون ضمن القائمة التي اخترتها مثل زيدان إقبال وعلي الحمادي وكاردو صديق ومهند جعاز إلا أنه تعذر انضمامهم للمنتخب بسبب الإصابة وارتباطهم بانديتهم ، ناهيك عن اصابة لاعبينا المحليين البارزين".

وأشار إلى أنه "لو كان الفريق متكاملاً بنجومه لكان الحال افضل لكن مع ذلك لدينا لاعبون مميزون تم انتقاؤهم بشكل جيد، نأمل أن نحقق معهم نتيجة طيبة تليق بالكرة العراقية في بطولة الأردن الدولية".

وكان مدرب المـنتخب الوطنيّ "راضي شنيشل" اعلن قائمة اللاعبين النهائيّة المُستدعاة للمشاركة في بطولة الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

وضمت القائمة (23) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، دلوڤان مهدي، حسن أحمد، مناف يونس، كرار عامر، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، حمزه عدنان، محمد علي عبود، شهاب رزاق، حسين علي، إبراهيم بايش، شيركو كريم، حسن عبد الكريم، اسو رستم، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، أيمن حسين، أمجد عطوان، هيران أحمد، آلاي فاضل، عباس محمد، ريوان أمين.