شمران يتسلم مهمة تدريب الميناء خلفا لاحمد رحيم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء يوم الاثنين، عن تسميتها هاتف شمران مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل أحمد رحيم.

وقال حيدر الحمود الناطق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة سمت المدرب هاتف شمران لقيادة الفريق لما تبقى من الدوري.

واوضح ان المدرب هاتف سيلتحق اليوم بالفريق المتواجد في بغداد استعدادا للقاء الجوية الأربعاء المقبل بملعب الشعب الدولي .

وبين أن شمران سيقود يوم غد اول وحدة تدريبية له للفريق بعد تسلمه المهمة.

ويحتل فريق الميناء المركز التاسع عشر برصيد ستة عشر نقطة بعد انتهاء الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.