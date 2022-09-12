شفق نيوز ترصد مواقف الفرق الجماهيرية من تفريغ لاعبيها لتجمع المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشفت إدارات الفرق الجماهيرية التي تمتلك أبرز واغلب لاعبي منتخب العراق الوطني لكرة القدم مواقفها إزاء تفريغ لاعبيها لتجمع المنتخب المقرر يوم 14 من شهر ايلول الجاري استعدادا لبطولة الأردن الرباعية.

ويقول عبد الكريم رزاق عضو ادارة نادي الزوراء، مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة قررت الموافقة على تفريغ اللاعبين لتجمع المنتخب الوطني في بغداد استعدادا للبطولة الرباعية بالأردن".

واضاف ان "الادارة بالاتفاق مع الملاك التدريبي سترسل اللاعبين الذين تمت دعوتهم ضمن تشكيلة المنتخب بعد أن حجزت اليوم تذكرة العودة من انطاليا الى بغداد كون فريق الزوراء يقيم حاليا في تركيا بمعسكر تدريبي".

من جانبه أكد المدرب المساعد لنادي القوة الجوية مؤيد جودي، لوكالة شفق نيوز، "قررنا تفريغ لاعبينا الذين تمت دعوتهم للمنتخب الوطني الذي يستعد لمهمة وطنية في الأردن، وتم الاتفاق مع الادارة لتفريغ لاعبينا الذين يواصلون تدريباتهم في معسكرهم التدريبي باربيل".

وأفاد بأن "الفريق دخل قبل أيام معسكره التدريبي في اربيل بغية الوصول للجاهزية قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل"، مبيناً "سيتم تفريغ لاعبينا الذين تمت دعوتهم للمنتخب والايعاز لاعادتهم الى بغداد للانضمام لتدريبات المنتخب الوطني".

بينما ذكر نائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، أن "ادارة الشرطة لم تتخذ قرارها حتى الآن، بشأن تفريغ لاعبيها الذين تمت دعوتهم للمنتخب"، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن "هناك اجتماع قريب سيعقد بين الإدارة والملاك الفني لاتخاذ القرار بشأن تفريغ لاعبي المنتخب من عدمه".

وكان المدرب راضي شنيشل أعلن في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد، إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في الرابع عشر من الشهرِ الحالي استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية التي ستقام للفترة من 23-27 من الشهر الحالي.