شركة سيارات بريطانية تستحوذ على ربع أسهم نادي مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ كشف إدارة نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يوم الأحد، عن استحواذ إحدى شركات صناعة السيارات البريطانية على 25% من أسهم النادي.

وقالت إدارة النادي في بيان أوردته وكالة "رويترز" إن الرئيس التنفيذي لشركة "إنيوس"، جيم راتكليف، استحوذ على حصة أقلية بلغت 25%، مقابل 33 دولاراً للسهم الواحد.

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني يسعى أيضاً للاستحواذ على النادي لكنه خرج من السباق قائلاً إنه لن يزيد عرضه وقيمته 6 مليار دولار، ليبرم الملياردير البريطاني الصفقة مع عائلة غليزر، مالكة النادي.

وتتولى شركة "إنيوس" مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي، وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.

وقالت إدارة النادي "كجزء من الصفقة، وافقت إنيوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي".

وأضافت "يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وتمتلك شركة "إنيوس" نادي نيس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينغ أبيدجان من كوت ديفوار. ويقف راتكليف خلف فريق غريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.