شباب العراق يقص شريط غرب آسيا بلقاء الأردن

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب، نظيره الأردني على ملعب نادي عكاظ، يوم الأربعاء عند الساعة الخامسة عصراً، في أولى مواجهاته في بطولة الديار العربية "غرب آسيا"، لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها السعودية للفترة من 25 من الشهر الجاري حتى الخامس من الشهر المقبل في مدينة الطائف.

وقال مدرب المنتخب، حيدر جبار، لوكالة شفق نيوز: "سنواجه منتخب الاردن الذي يعد من الفرق المحترمة على مستوى المنطقة، لكن منتخبنا جاهز للقاء اليوم ولأي لقاء آخر لا سيما أنه يمثل ثقلاً كبيراً في البطولة وحققنا المركز الثاني قارياً وشاركنا في كأس العالم للشباب بنسختها الأخيرة التي جرت في الأرجنتين".

وأضاف جبار، أن "المنتخب جاهز واستعد بشكل جيد رغم بعض الغيابات بسبب عدم سماح أندية خارجية تفريغ اللاعبين المحترفين"، مردفاً بالقول: "أملنا كبير بلاعبينا المتواجدين الذين يعدون ليكونوا مستقبل الكرة العراقية ورافداً للأولمبي والمنتخب الأول".

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثان في المجموعات إلى الدور الثاني.