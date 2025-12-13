سيدات سنحاريب العراقي خامساً في بطولة أندية غرب آسيا بالكرة الطائرة

شفق نيوز- عمان

انهى فريق سيدات نادي سنحاريب ممثل الاندية العراقية للكرة الطائرة، يوم السبت، بطولة أندية غرب آسيا بالكرة الطائرة في المركز الخامس.

وجاء ترتيب فريق سنحاريب العراقي بعد ان حقق فوزه المستحق الأخير على سيدات سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط لواحد.

وجرت منافسات بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات في قاعة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان، حيث شارك نادي سنحاريب الرياضي في البطولة بنسختها الأولى ضمن دور المجموعات في المجموعة الثالثة.

وحقق النادي الفوز على نادي الفيحاء السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحقق الفوز على نادي القدس الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل، وحقق الفوز على نادي النصر الأردني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى دور ربع النهائي بالعلامة الكاملة محققا تسع نقاط.

وفي دور ربع النهائي واجه نادي علا السعودي وخسر المباراة بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبعدها خاض مباريات تحديد المراكز للمنافسة على المركز الخامس فحقق الفوز على نادي الفيحاء السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وحقق الفوز على نادي سلوى الصباح الرياضي الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل ليحصد نادي سنحاريب الرياضي المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للسيدات.