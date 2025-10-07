سيدات العراق للطائرة يهزمن سوريا ويضمن ميدالية في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- عمان

حقق منتخب العراق للكرة الطائرة للسيدات، يوم الثلاثاء، فوزاً مستحقاً على نظيره السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي، لوكالة شفق نيوز، إن "سيدات العراق قدمن أداءً مميزاً، وتمكّن من حسم المواجهة بثلاثة أشواط نظيفة، ليضمنّ الفريق إحدى الميداليتين الفضية أو البرونزية في البطولة".

ويشارك في البطولة الجارية في الأردن كل من منتخبات العراق، ولبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن، وتستمر منافساتها حتى العاشر من الشهر الجاري في قاعة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب العراقي للسيدات قد فاز سابقاً على السعودية وقطر بثلاثة أشواط دون رد، فيما خسر أمام لبنان بنتيجة (1–3).