أسود الرافدين في مجموعة نارية بكأس آسيا 2026 تحت سن 23 سنة

شفق نيوز - بغداد

جرت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم في ماليزيا، اليوم الخميس، والتي من المقرر اقامتها في السعودية عام 2026.

وأقيمت القرعة لـ 16 منتخباً مشاركاً قسمت لأربع مجموعات في النسخة السابعة من البطولة، والمقرر إقامتها بمدينتي الرياض وجدة في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2026 .

ووضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع منتخبات أستراليا، تايلاند، والصين في بطولة كأس آسيا التي ستقام في السعودية عام 2026.