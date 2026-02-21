سقط لوحده على الأرض.. كشف تفاصيل إصابة مهاجم أسود الرافدين "ميمي"

شفق نيوز- أبو ظبي

تعرض مهاجم المنتخب العراقي لكرة القدم "أسود الرافدين"، مهند علي الملقب بـ"ميمي"، يوم السبت، إلى إصابة في الكاحل خلال مشاركته مع مبارة فريقه دبا الفجيرة أمام فريق كلباء ضمن منافسات الدوري الإماراتي، ما اضطره إلى مغادرة أرضية الملعب مبكراً بعد مرور 23 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفحوصات الأولية أكدت أن الإصابة طفيفة ولا تدعو للقلق، وقرار الجهاز الفني باستبداله عند الدقيقة 23 من عمر المباراة جاء كإجراء احترازي بحت، حرصاً على سلامة اللاعب، ورغبة في منحه الراحة اللازمة، وتجنباً لأي مضاعفات قد تنتج عن الاستمرار في اللعب.

ومن المتوقع أن يخضع "ميمي" لمتابعة طبية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه الكامل، وسط تطمينات بأن حالته مستقرة، ولن تؤثر على جاهزيته في الاستحقاقات المقبلة.

وكان المهاجم الدولي العراقي مهند علي، قد سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة السابعة دون أي تدخل من لاعبي الفريق المنافس، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية ويتمكن من العودة لاستكمال المباراة، غير أن اللاعب لم يستطع مواصلة اللعب، ليغادر المباراة بعد عدة دقائق متأثراً بالإصابة، ما أثار قلقاً حول حالته الصحية.

يذكر أن لاعب كرة القدم العراقي مهند علي، الملقب باسم "ميمي"، انضم رسمياً في 4 آب/ أغسطس 2025، لنادي دبا الفجيرة الإماراتي، قادماً من نادي الشرطة.