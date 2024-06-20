سرب نحل عملاق يغزو أحد ملاعب أمم أوروبا .. صور

شفق نيوز/ اجتاحت مجموعة كبيرة من النحل، إحدى اللوحات الإعلانية في ملعب "إم إتش بي آرينا" في شتوتغارت، وهو أحد استادات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ورصد المسؤولون سرب النحل، ما استدعى رجال الإطفاء المدربين للتعامل مع الموقف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ملعب "إم إتش بي آرينا" في شتوتغارت، توغل خلاله سرب من النحل وأجبر المسؤولين فيه على استدعاء رجال الإطفاء المدربين على التعامل مع الأزمة.

وبنى النحل عشا على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى إلى وجود رجال الإطفاء أصحاب البذلات البيضاء للتعامل معه.

ونجح رجال الإطفاء بالفعل بعد ساعة من العمل بصبر ودقة في إزالة النحل ووضعه داخل صناديق.

وشهد الملعب إقامة مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا (1-1) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

كما استضاف، يوم أمس الأربعاء، مباراة منتخب ألمانيا مع نظيره المجري ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثانية، وكذلك لقاء المجر الأخير ضد إسكتلندا يوم الأحد المقبل.

وأيضا يحتضن ملعب فريق شتوتغارت، لقاء بلجيكا وأوكرانيا في ختام مباريات المجموعة الخامسة يوم 26 يونيو الحالي.

أما آخر مباراة ستقام على الملعب ستكون يوم 5 يوليو المقبل، في الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024".