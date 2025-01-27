ستة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت ثماني مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات، يوم الاثنين، وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق الشرطة على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 5-0.

في حين تمكن فريق دجلة الجامعة، من الفوز على ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 3-0، وكذلك فوز فريق الموارد المائية، على مضيفة فريق نفط الوسط بنتيجة 9-4.

أما فريق بلدية البصرة، فقد تعادل مع ضيفه فريق الدفاع الجوي إيجابياً بنتيجة 3-3، فيما تمكن فريق نفط البصرة، من الفوز على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 7-6.

‏وشهدت مباراة فريق آليات الشرطة مع ضيفه فريق الجيش تعادلاً إيجابياً بنتيجة 3-3، في حين شهدت المباراة الأخيرة، فوز فريق غاز الجنوب، على مضيفه فريق الحشد الشعبي بنتيجة 5-2.