سبّاح كوردي كرمانشاهي يحطم الرقم القياسي الإيراني في بطولة عُمان

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تمكن السباح الكوردي أمير مطاعي، المنحدر من محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، وعضو المنتخب الإيراني، يوم الاثنين، من تحقيق إنجاز جديد بعد تحطيم الرقم القياسي لبلاده في سباق 200 متر سباحة صدر، وذلك خلال مشاركته في بطولة "كأس نوتيلوس" المقامة في سلطنة عُمان.

ووفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد سجّل مطاعي زمناً بلغ دقيقتين و17 ثانية و35 جزءاً من الثانية (2:17.35)، ليكسر الرقم القياسي الإيراني السابق، مؤكداً تفوقه ومكانته بين أبرز السباحين الإيرانيين.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أسابيع من نجاح مطاعي في تحطيم الرقم القياسي الإيراني لسباق 100 متر سباحة صدر لفئة البالغين فوق 18 عاماً خلال منافسات بطولة "كأس الحرية" السادسة، حيث أنهى السباق بزمن 1:02.12 دقيقة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 1:02.98 دقيقة والمسجل باسم السباح محمد علي رضائي.

وأُقيمت بطولة السباحة "كأس الحرية" أواخر أيلول/ سبتمبر 2025، في مسبح مجمع آزادي الرياضي بالعاصمة طهران، بمشاركة نحو 800 سباح من ثلاث فئات عمرية هي 13–14 سنة، 15–17 سنة، وأكثر من 18 سنة.