أزمة في اتحاد الكرة بعد قرار مفاجئ بتقليص الوفد العراقي إلى المكسيك

كشف مراسل وكالة شفق نيوز، مساء الخميس، عن وجود أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة العراقي سبقت توجه بعثة الاتحاد إلى المكسيك، على خلفية قرار مفاجئ من رئاسة الاتحاد بتقليص الوفد واقتصاره على رئيس الاتحاد وعضو يرافقه.

وقال مراسل الوكالة، إن ترتيبات سفر وفد اتحاد الكرة العراقي المرافق للمنتخب الوطني إلى المكسيك شهدت تطورات مفاجئة، بعد إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة على قائمة الوفد، خلافاً لما تم اعتماده رسمياً في وقت سابق.

ونقل المراسل عن مصادر مطلعة، أن الوفد كان من المقرر أن يضم رئيس الاتحاد إلى جانب أربعة أعضاء جرى تثبيت أسمائهم أصولياً، إلا أن قراراً طارئاً قضى بإلغاء سفر معظم الأعضاء، والاكتفاء برئيس الاتحاد وعضو واحد فقط، مع إمكانية التحاق بقية الأعضاء في وقت لاحق.

وأثار هذا القرار، وفقاً للمصادر ذاتها، حالة من الاستياء داخل أروقة الاتحاد، حيث حاول أحد الأعضاء التواصل مع رئيس الاتحاد لمعرفة أسباب التغيير، دون الحصول على رد، ما دفعه إلى تقديم احتجاج رسمي انتقد فيه آلية اتخاذ القرار، واصفاً إياها بأنها تدار وفق اعتبارات شخصية بعيداً عن الأطر المؤسسية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأعضاء رأى أن تقليص عدد المرافقين يهدف إلى منح رئيس الاتحاد مساحة أوسع لإدارة شؤون المنتخب خلال المعسكر الخارجي، بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية، ما أدى إلى تصاعد حدة الخلافات مع تبادل ردود حادة بين الأطراف المعنية.

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة حاسمة ضمن الملحق العالمي، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير الاضطرابات الإدارية على استقرار الفريق وتركيزه.

ويعكس ما حدث في الاتحاد وفقاً للمصادر ذاته، خللاً في آليات اتخاذ القرار داخل اتحاد الكرة، في ظل تكرار الأزمات التنظيمية، فيما تتصاعد الدعوات لاعتماد نهج مؤسسي أكثر وضوحاً يضمن استقرار العمل الإداري، ويحافظ على صورة الكرة العراقية في المحافل الدولية.