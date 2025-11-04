زاخو يكرم العين الإماراتي بهدفين نظيفين ويتصدر المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق زاخو العراقي على ضيفه العين الإماراتي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون رد للعين، وجاء الهدف الأول لزاخو من ركلة جراء نفذها بنجاح أمجد عطوان في الدقيقة 16، بينما سجل المحترف النيجيري إيليو آدم الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن فوز زاخو وتصدره المجموعة.

وبهذا الفوز تصدر زاخو المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه بالوصافة العين برصيد 6 نقاط.

ويلعب ممثل أندية العراق نادي زاخو في المجموعة الأولى إلى جانب أندية العين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني.