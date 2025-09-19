زاخو يقلب الطاولة على الجوية بفوز مثير في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- دهوك

تمكن فريق زاخو من تحقيق الفوز على ضيفه القوة الجوية بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب دهوك وهو الملعب المفترض لنادي لزاخو لعدم جاهزيته، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف .

ومع بداية الشوط الثاني، سجل القوة الجوية هدفه في الدقيقة 48 عن طريق الحارث حاتم، وفي الدقيقة 65 سجل زاخو هدف التعديل عن طريق امجد عطوان، وأضاف زاخو الثاني في الدقيقة 76 عن طريق ناصر محمدو.

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية هيثم الجويني في الدقيقة 58 من زمن المباراة ليكمل الصقور المباراة بعشرة لاعبين.