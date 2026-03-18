زاخو يقتنص التعادل من الكرمة وديربي كوردستان يبتسم لأربيل

شفق نيوز-دهوك

تعادل فريق زاخو، مع ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 11:15 ليلاً على ملعب زاخو الدولي.

وانتهى الشوط الأول بهدف للكرمة دون مقابل لزاخو، وجاء الهدف عن طريق اللاعب احمد عبد القادر في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب زاخو المحترف اورينهو هدف التعديل في الدقيقة 58، وتمكن الكرمة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 65 عبر اللاعب مؤمل عبد الرضا، وفي وقت قاتل سجل زاخو هدف التعديل في الدقيقة 90+3 عن طريق مدافع الكرمة بالخطا اللاعب كرار عامر.

وشهد اللقاء طرد قائد فريق الكرمة ايمن حسين في نهاية الشوط الاول، عند الدقيقة 45+4 لتراكم البطاقات، ليكمل الكرمة المباراة بعشرة لاعبين، كما شهد ايضا طرد لاعب زاخو حسن رائد في الدقيقة 63 بسبب تراكم البطاقات.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 42 بالمركز الخامس، ورفع زاخو رصيده 40 للنقطة بالمركز السادس.

وضمن المنافسات ذاتها حسم فريق اربيل لقاء ديربي كوردستان بفوزه على مضيفه فريق دهوك بهدفين نظيفين.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب دهوك، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق أربيل هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف الارجنتيني كرستيان باركو في الدقيقة 67 واضاف هداف الفريق الاوزبكي شيرزود تيميروف هدفا ثانٍ لاربيل في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع اربيل رصيده للنقطة 46 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 33 بالمركز التاسع.