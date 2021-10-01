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زاخو يخطف ثلاث نقاط من الميناء وتعادل سلبي ينهي لقاء النجف والكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T17:07:24+0000
زاخو يخطف ثلاث نقاط من الميناء وتعادل سلبي ينهي لقاء النجف والكهرباء

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وضيف ملعب الفيحاء في البصرة في المباراة الأولى فريقه الميناء وضيفه فريق نادي زاخ ، انتهى اللقاء بفوز زاخو بهدفين دون مقابل .

وسجل فريق زاخو هدف اللقاء الاول عند الدقيقة 33 من الشوط الاول عن طريق امجد وليد، بينما سجل الهدف الثاني المحترف لوكاس سانتوس في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وفي نفس الوقت كان ملعب النجف الدولي مسرحاً لمباراة صاحب الأرض فريق نادي النجف وضيفه فريق نادي الكهرباء، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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