زاخو العراقي يصطدم بسترة البحريني في معركة الصدارة ضمن أبطال الخليج

شفق نيوز- المنامة

يلاقي فريق زاخو العراقي نظيره سترة البحريني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وتقام المباراة على استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة عند الساعة السابعة مساءً.

وقال مشرف الفريق طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيفتقد لخدمات المدافع أحمد إبراهيم، الذي يعاني من بعض الآلام الجسدية"، مبيناً أن "المدرب القطري يسعى لقيادة الفريق نحو تحقيق فوزه الثاني في دوري أبطال الخليج اليوم، أمام سترة البحريني".

وأضاف أن "اللقاء سيشهد حضور نحو 70 مشجعاً عراقياً فقط، في وقت كانت إدارة زاخو تأمل بحضور 500 مشجع لكن إجراءات الدخول إلى البحرين منعت ذلك".

وكان نادي زاخو العراقي لكرة القدم استهل مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بفوز مستحق على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة 3-1.

ويلعب زاخو ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية العين الإماراتي والقادسية الكويتي وسترة البحريني.

وتنقل المباراة عبر قنوات متاحة، العراقية الرياضية، وعُمان الرياضية، والكأس 3، وأبو ظبي الرياضية 1، و دبي الرياضية 1.