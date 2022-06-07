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رئيس ادارة الميناء المؤقتة لشفق نيوز: تسلمنا تركة ثقيلة وهدفنا الأول البقاء في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-07T09:40:09+0000
رئيس ادارة الميناء المؤقتة لشفق نيوز: تسلمنا تركة ثقيلة وهدفنا الأول البقاء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشف رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الميناء عادل ناصر الخطة التي وضعتها الهيئة المؤقتة بعد تسميتها من قبل الهيئة العامة واعفاء الهيئة الادارية السابقة بسبب النتائج السلبية التي خرج بها فريق الميناء بالدوري الممتاز.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز؛ ان "عمل الهيئة الادارية المؤقتة هو إنقاذ فريق الكرة من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى".

واضاف ان "الهيئة المؤقتة ستعمل جاهداً من اجل ان لا يهبط الفريق الدرجة الاولى وهذا ياتي من العمل بكل جد لاستثمار مباريات الأدوار المتبقية وكسب نقاطها".

واشار الى ان "من الامور الادارية المهمة الاخرى، تنظيم وتهيئة الانتخابات وتنظيم واحصاء  الهيئة العامة التي ستكون الهيئة الرسمية وفق الضوابط والأولويات".   واوضح ان "النادي يحتاج الى عمل كثير وجهد كبير سيما بعد تسلمنا تركة ثقيلة، وسنحاول تذليل كل الصعاب وتسهيل عمل بقية الفرق الرياضية".

وشدد على أنه "ليس لدينا خطوط حمراء على اي شخصية كانت يعمل بالنادي من تهميش واقصاء او تصفية حسابات فندعو الجميع لخدمة نادينا العريق الذي يعاني حاليا ونأمل أن نوفق في انقاذه".

وكانت الهيئة العامة قررت اعفاء الادارة السابقة برئاسة جليل حنون وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة عادل ناصر.

يذكر أن عادل ناصر مثل الميناء كلاعب ومن بين أشهر المدربين العراقيين والذي قاد فريق كرة النادي عدة مرات ولعدة مواسم خلال مسيرة النادي في الدوري الممتاز.

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