ريبين سولاقا يعتزل اللعب الدولي برسالة وداع مؤثرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم، ريبين سولاقا، يوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي، عقب خسارة العراق أمام السنغال بخمسة أهداف دون مقابل، في ختام مشواره ببطولة كأس العالم 2026، موجهاً رسالة وداع مؤثرة لزملائه والجهاز الفني وسط أجواء غلبت عليها الدموع.

وقال سولاقا، البالغ من العمر 34 عاماً، في تصريحات عقب المباراة، إنه دعا عدداً من لاعبي المنتخب إلى التفكير في الاعتزال، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب لتمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "ربما تكون هذه مباراتي الأخيرة، سأرى لاحقاً وأقرر مستقبلي، لكنني أعتقد أن الاعتزال جاء في وقته".

واعترف المدافع العراقي بمسؤوليته عن الخسارة، قائلاً إن البطاقة الحمراء التي تلقاها كانت سبباً في سير المباراة بهذا الشكل، مردفاً: "خذلت الجماهير وجميع زملائي في الفريق".

وأعرب سولاقا، عن أمله في أن يتمكن المنتخب العراقي من العودة بقوة وإسعاد الجماهير في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن الفريق يضم مواهب شابة تمتلك مستقبلاً واعداً، وأن اللاعبين اكتسبوا خبرة مهمة خلال مشاركتهم في البطولة ستكون ذات فائدة في المستقبل.

وجاء إعلان الاعتزال عقب المباراة التي شهدت طرد سولاقا في الدقيقة 13 إثر عرقلته المهاجم السنغالي ساديو ماني، ما أجبر المنتخب العراقي على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وانتهت المواجهة بخسارة العراق بخمسة أهداف دون رد، ليودع “أسود الرافدين” منافسات كأس العالم 2026، في مباراة تأثر فيها الفريق بالطرد المبكر، فضلاً عن إصابة الحارس الأساسي أحمد باسل.