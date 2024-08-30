رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلته لمواجهة كرواتيا وأسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو.

واستدعى مارتينيز إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنغ جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشيلسي الإنجليزي ريناتو فيغا.

وتستضيف البرتغال كرواتيا يوم الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا.

واستدعي لحراسة المرمى: دييغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الإسباني)، وللدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي الانجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (تشيلسي الإنجليزي)، غونسالو ايناسيو (سبورتنغ)، تياغو سانتوس (ليل الفرنسي)، دييغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو منديز (باريس سان جرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)

والوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ الألماني)، جواو نيفيز وفيتينيا (كلاهما مع سان جيرمان الفرنسي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)

للهجوم: جواو فيلكس (تشيلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنغ)، بدرو غونسالفيش (سبورتنغ)، رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ)، بدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).