أرنولد يصل مونتيري بانتظار أسود الرافدين لبدء تحضيرات الملحق

شفق نيوز- مونتيري

وصل مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، يوم السبت، برفقة الجهاز الفني المساعد إلى مدينة مونتيري بالمكسيك، حيث استقر الجهاز الفني في الفندق المخصص لإقامة المنتخب.

ومن المقرر أن يتم الاطمئنان على السكن وملاعب التدريب ووسائل النقل للاعبين، تمهيداً لانطلاق التحضيرات.

ويستعد منتخب "أسود الرافدين"، الذي من المتوقع وصول لاعبيه مساء السبت، لبدء أولى وحداته التدريبية الجماعية في المدينة المكسيكية.

حيث غادر منتخب العراق صباح السبت، على متن طائرة خاصة من العاصمة الاردنية عمّان متجهاً مباشرة الى مونتيري، استعداداً لخوض مباراة الملحق العالمي في نهاية الشهر الجاري أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام.

وكان مدرب منتخب العراق لكرة القدم، غراهام أرنولد، أعلن مساء الاثنين الماضي، قائمة المنتخب للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وضمت القائمة كلاً من: كميل سعدي وأحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى، وريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين وميثم جبار، وكرار نبيل ، فرانس بطرس، حسين علي، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، حسن عبد الكريم، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، ومهند علي.