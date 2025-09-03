أرنولد عن مواجهة "هونغ كونغ": المنتخب العراقي يلعب من أجل الفوز فقط

شفق نيوز - تايلاند

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام ارنولد، يوم الأربعاء، أن المنتخب يلعب من أجل الفوز خلال مواجهة منتخب "هونغ كونغ" ضمن بطولة كأس ملك تايلاند.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدرب للتحدث عن استعدادات "أسود الرافدين" لكأس ملك تايلاند.

وأكد ارنولد خلال المؤتمر، على أهمية البطولة كفترة إعدادية للملحق الآسيوي، معربًا عن أمله في أن يقدم الفريق كل ما لديه لتحقيق طموحات الجماهير العراقية.

وأوضح أنه لا يعتقد أن المنتخب سيخوض أي مباريات ودية بعد انتهاء البطولة، مشيراً إلى أن الطقس الحار في تايلاند لم يؤثر على اللاعبين، نظراً لاعتيادهم على مثل هذه الأجواء في العراق.

كما شدد المدرب على أن ارتداء قميص المنتخب العراقي يعني اللعب من أجل الفوز فقط.

وأضاف أنه لا يوجد لاعب لديه ضمان باللعب في كل مباراة، مؤكداً أن جميع اللاعبين الـ23 يستحقون التواجد في التشكيلة، بداية من مباراة الغد.

وفيما يخص حالة اللاعبين، أكد أرنولد أن بشار رسن يعاني من إصابة طفيفة في ساقه اليمنى ستبعده عن المباراتين، بينما سيحصل بديله اللاعب عمار محسن على فرصة المشاركة في مباراة الغد.