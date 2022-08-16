رسمياً.. إلغاء مباراة الأرجنتين والبرازيل ضمن تصفيات مونديال 2022 

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، تلقيه خطابًا رسميًا من نظيره الأمريكي الجنوبي يفيد بإلغاء مباراته المؤجلة ضد البرازيل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت مباراة الفريقين التي جمعتهما في سبتمبر/أيلول العام الماضي توقفت بعد بدايتها بدقائق، بسبب اقتحام السلطات الصحية لملعب المباراة لسحب أربعة لاعبين من منتخب الأرجنتين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يخضعوا للحجر الصحي فور دخولهم للبلاد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء المباراة بالاتفاق مع الجانب البرازيلي والأرجنتيني، وقال الأرجنتين في بيان رسمي: "قام الاتحاد الإرجنتيني لكرة القدم والاتحاد البرازيلي لكرة القدم والفيفا بحل النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، وقبل الاتحادين مسؤوليات كل منهما عن الأحداث التي أدت إلى تعليق المباراة، كما تم التحقق من ذلك من قبل الهيئات القضائية للفيفا، وأنه يجب عليهم تحمل العقوبة المناسبة".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، أُمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة إجمالية قدرها 150 ألف فرنك سويسري، تم تعليق نصفها لفترة اختبار مدتها سنتان، سيتم التبرع بنصف الغرامة (25 ٪ من إجمالي الغرامة) مباشرة من قبل AFA إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، دعماً لجهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا".

وواصل الاتحاد: "لن تُلعب مباراة البرازيل والأرجنتين لذا سيسمح لفريقنا بلعب مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم قطر بدلاً من ذلك، يود الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يشكر فيفا على استعداده واستعداده لحل هذه المشكلة في ظل هذه الظروف المحددة للغاية وفي فترة زمنية قصيرة".

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في شهر يوليو/ تموز الماضي عن القميص الذي يرتديه لاعبو المنتخب في بطولة كأس العالم قطر 2022، والذي ظهر بتصميم شركة "أديداس".

وكشفت شركة أديداس عن الفكرة المستوحاة في قميص المنتخب، وأكدت إنه مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، وأنه فكرته مستوحاة من الهوية الوطنية للبلد الأمريكي الجنوبي، مع ألوان علم الأرجنتين وشعار شمس مايو.